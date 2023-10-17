Умер Сергей Сивохо

Утром вторника, 17 октября, скончался бывший игрок КВН, украинский актер и политик Сергей Сивохо. Его сердце остановилось на 55-м году.

Об этом сообщила 17 октября в Facebook близкая подруга Сивохо – Светлана Бердецкая.

Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею ", – написала она.

Смерть Сивохо изданию OBOZ.UA подтвердили в пресс-службе артиста.

Следует заметить, едва ли не первыми о смерти Сивохо сообщили российские средства массовой пропаганды. Пропагандисты писали, что он умер в оккупированном Донецке.

Как сообщалось, 8 октября скончалась Нина Матвиенко, не дожив всего два дня до своего 76-го дня рождения. Причины смерти народной артистки Украины пока неизвестны.

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