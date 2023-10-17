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Помер Сергій Сивохо

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Помер Сергій Сивохо

Сергій Сивохо. / Фото: Facebook/Сергій Сивохо

доповнюється...

Зранку вівторка, 17 жовтня, помер колишній гравець КВК, український актор та політик Сергій Сивохо. Його серце зупинилося на 55-му році. 

Про це повідомила 17 жовтня у Facebook близька подруга Сивохо - Світлана Бердецька. 

"Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію", - написала Світлана вранці 17 жовтня.

Смерть Сивохо виданню OBOZ.UA підтвердили в пресслужбі артиста.

Слід зауважити чи не першими про смерть Сивохо повідомили російські засоби масової пропаганди. Пропагандисти писали, нібито він помер в окупованому Донецьку.

Дата публікації
Перегляди
2912
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