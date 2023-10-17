ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ – фото

Збройні сили ліквідували на війні в Україні чергового окупанта – розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова.

Про це повідомляє OSINT Georgia.

Відомо, що 48-річний Межаков був родом з Волгоградської області і служив за контрактом.

"Олексій Межаков ходив на "алею героїв" у Камишин (Волгоградська область - ред.) і підходив до кожної могили, молився і говорив: "Хлопці, вибачте, що я живий". Тепер він з ними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 16 жовтня армія РФ зменшилась на 800 окупантів.

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