ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ — фото

В Украине ликвидирован очередной российский захватчик.
Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.
Об этом сообщает OSINT Georgia.
Известно, что 48-летний Межаков был родом из Волгоградской области и служил по контракту.
"Алексей Межаков ходил на "аллею героев" в Камышине (Волгоградская область — ред.) и подходил к каждой могиле, молился и говорил: "Ребята, простите, что я жив". Теперь он с ними", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение 16 октября армия РФ уменьшилась на 800 оккупантов.
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