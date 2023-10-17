ВСУ ликвидировали разведчика ГРУ РФ — фото

Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.

Об этом сообщает OSINT Georgia.

Известно, что 48-летний Межаков был родом из Волгоградской области и служил по контракту.

"Алексей Межаков ходил на "аллею героев" в Камышине (Волгоградская область — ред.) и подходил к каждой могиле, молился и говорил: "Ребята, простите, что я жив". Теперь он с ними", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 16 октября армия РФ уменьшилась на 800 оккупантов.

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