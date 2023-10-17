Сніг і заморозки: синоптикиня вразила прогнозом до кінця тижня

До України йде похолодання. Вже від завтра, 18 жовтня, температура повітря опуститься, а вже 21 жовтня в деяких областях ймовірний мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України (включно з Києвом) ймовірний мокрий сніг. Всі вже зрозуміли, що осінь прийшла, і від запитань "а коли буде бабине літо?" поступово переходять на запитання "а яка погода на Новий рік?", - написала вона.

За словами синоптикині, cереда очікується в Україні досить прохолодною.

"Найближчої ночі прогнозують 0...+5°С, а місцями 0...-2°С. Четвер ще побуде без опадів, а з п'ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина належатиме теплій погоді", - йдеться у повідомленні синоптикині.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня повідомила, яка погода буде в Україні. В Україні новий робочий тиждень розпочинається похолоданням та дощами, подекуди навіть пройде мокрий сніг.

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