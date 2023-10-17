Тысячи рабочих из Газы, трудившихся в Израиле, ищут убежища — WP

По словам рабочих, в Газе 8 из 10 человек живут на грани бедности.

Тысячи рабочих Газы, трудившихся в Израиле, ищут убежища на Западном берегу реки Иордан. Их принимают палестинские громады.

Об этом пишет The Washington Post.

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Как сообщает издание, родственники и друзья рабочих потеряли связь с ними. Они предположили, что жители Газы находятся в заключении в Израиле . Официального доказательства нет.

Журналисты приводят историю жителя Сектора Газа. В течение первых четырех дней войны Адли Салим продолжал работать на строительстве близ Тель-Авива, стараясь не паниковать. Как и тысячи других палестинских рабочих из Газы, он внезапно оказался в Израиле и расстался со своей семьей. У Салима есть одно из желаемых разрешений на работу в течение двух лет, что позволяет ему "избежать ужасной безработицы в Газе, где 8 из 10 человек живут за чертой бедности". Через два дня, по словам Салима, после задержания полиция взорвала его на контрольно-пропускном пункте Западного берега. Впоследствии он прибыл в Иерихон, где палестинские власти разместили около 1900 работников Газы.

Авторы агентства отмечают, что вскоре Израиль упразднил все разрешения для работников Газы, который они использовали для подтверждения своего легального статуса.

"Путаница о местонахождении рабочих Газы свидетельствует о хаосе, который охватил Израиль после 7 октября, когда боевики ХАМАС убили по меньшей мере 1400 человек", — говорится на сайте издания.

Заммэра Иерихона отметил, что оставшиеся на мели жители Газы — никто не может сказать, сколько также отправились в Тулькарем, Тубас, Рамаллу и другие палестинские города и города на Западном берегу.

Напомним, The Guardian писало, что больницы в секторе Газа переполнены живыми и мертвыми людьми. Медицинский объект находится на грани возможностей, поскольку трупы скапливаются.

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