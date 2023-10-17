ХАМАС обнародовал видео с 21-летней заложницей

ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, которая находится в заложниках в секторе Газа.

Об этом пишет CNN.

На видео 21-летняя Мия Шэм говорит, что получила травму руки и ее доставили в Газу.

Представитель семьи Шем сообщил CNN, что они одобрили публикацию и трансляцию видео.

Это первое видео ХАМАС с заложниками, содержащимися в Газе. Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживают 199 человек, тогда как представитель ХАМАС заявил? что по меньшей мере от 200 до 250 пленных содержатся по всей полосе.

Армия обороны Израиля заявила, что сообщила семье Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает с ними связь.

Кроме того, они заявили, что используют «все разведданные и оперативные средства для возвращения похищенных» и что «ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, одновременно действуя как отвратительная террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и пожилых людей.».

Представитель «Бригад Аль-Касам», ветви боевиков ХАМАС, ранее заявил, что группа «отдана» защите заложников и что она освободит заложников с иностранным гражданством, когда «возникнет такая возможность на месте».

Мать Шем, Керен Шем, сказала, что надеялась, что ее дочь жива, прежде чем увидеть видео.

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"Моя принцесса, мой ребенок, жива, — сказала она израильскому каналу 12. — Я ничего не знала и надеялась, что она жива".

«Я видела, что она пережила что-то вроде больной операции, она напугана, но, слава Богу, она стабильна», — сказала Керен Шем, имея в виду травму руки своей дочери и лечения, показанное на видео, обнародованном ХАМАСом.

Керен Шем сказала, что начала верить, что ее дочь была похищена 7 октября после того, как начали распространяться сведения о нападениях ХАМАС, отметив, что ее семья делала «все своими силами», чтобы работать над возвращением дочери.

Напомним, по данным ЦАХАЛа, ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 126 израильских заложников.

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