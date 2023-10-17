Астрологический прогноз на 17 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день искушений, в течение которого часто приходится делать выбор между добром и злом – от него во многом зависят не только нынешние, но и будущие события. Тем не менее, в это время можно приступать не только к новым начинаниям, но и к поиску пропавших людей, животных и вещей.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело и чреваты серьезными осложнениями, поэтому тянуть с обращением к врачу не следует. Противопоказаны любые хирургические вмешательства кроме экстренных.

Питание дня: нельзя ни переедать, ни голодать – питание дня должно быть умеренным, под запретом – калорийная пища и мясные продукты.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может стать причиной болезней горла.

Дачные работы дня: день идеален для сбора урожая.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но сбываются не скоро – как правило, через несколько лет.

Табу дня: из-за повышенной конфликтности нужно как можно меньше общаться с другими людьми, особенно – коллегами.

Цитата дня: «Учитесь выбирать свои мысли, как выбираете в шкафу одежду каждый день» (Элизабет Гилберт, «Ешь, молись, люби»).

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