Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день спокус, протягом якого часто доводиться робити вибір між добром та злом – від нього багато в чому залежать не лише нинішні, а й майбутні події. Тим не менш, у цей час можна ставати не тільки до нових починань, але й до пошуку зниклих людей, тварин та речей.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, сардонікс, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають важко і загрожують серйозними ускладненнями, тому тягнути зі зверненням до лікаря не слід. Протипоказані будь-які хірургічні втручання, крім екстрених.

Харчування дня: не можна ні переїдати, ні голодувати – харчування дня має бути помірним, під забороною – калорійна їжа та м'ясні продукти.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може спричинити хвороби горла.

Дачні роботи дня: день ідеальний для збирання врожаю.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими, але збуваються нескоро – зазвичай через кілька років.

Табу дня: через підвищену конфліктність потрібно якнайменше спілкуватися з іншими людьми, особливо – колегами.

Цитата дня: «Вчіться вибирати свої думки, як вибираєте у шафі одяг щодня» (Елізабет Гілберт, «Їж, молись, кохай»).

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