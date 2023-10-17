Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен рано вранці в Ізраїлі.

Про це інформує CNN.

Блінкен оголосив про візит наприкінці більш ніж семигодинної зустрічі з військовим кабінетом Ізраїлю. Остання зупинка держсекретаря в Ізраїлі є частиною його бурхливого туру сімома країнами Близького Сходу, оскільки Ізраїль, здається, готовий до наземного вторгнення в Газу, а конфлікт загрожує перекинутися на інші частини регіону.

Під час свого візиту до Ізраїлю Байден «почує від Ізраїлю, як він проводитиме свої операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних осіб у Газі у спосіб, який не принесе користі ХАМАС», — сказав Блінкен.

Раніше Джо Байден заявив, що терористичне угруповання ХАМАС має бути знищене, однак Ізраїль має зберегти Палестинську державу. Крім того, Джо Байден повідомив, яку зброю його країна надасть Ізраїлю.

А російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито у США "готуються до війни" із Росією та Китаєм.

Читайте також: