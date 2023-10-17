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В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

Перебувайте в укриттях

У ніч проти 17 жовтня 2023 року Одеську область атакували ворожі дрони.

Одеська область опинилася під атакою ворожих ударних дронів.

Місцеві журналісти та моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у місті. 

Пізніше моніторингові канали повідомили, що над містом вже чисто, проте радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Також повітряна тривога Херсонська та Кіровоградська області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Раніше повідомлялося про те, що ракетна небезпека загрожує кільком українським областям

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