В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

У ніч проти 17 жовтня 2023 року Одеську область атакували ворожі дрони.
Одеська область опинилася під атакою ворожих ударних дронів.
Місцеві журналісти та моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у місті.
Пізніше моніторингові канали повідомили, що над містом вже чисто, проте радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Також повітряна тривога Херсонська та Кіровоградська області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Раніше повідомлялося про те, що ракетна небезпека загрожує кільком українським областям.
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