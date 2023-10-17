В Одессе прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 17 октября 2023 года Одесскую область атаковали вражеские дроны.

Одесская область оказалась под атакой вражеских ударных дронов.

Местные журналисты и мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в городе.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что над городом уже чисто, однако советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Также воздушная тревога Херсонской и Кировоградской области связана с активностью вражеской тактической авиации.

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Ранее сообщалось о том, что ракетная опасность грозит нескольким украинским областям.

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