В России сообщили о неизвестных беспилотниках

В ночь на 17 октября 2023 года Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщили местные власти.

В частности, якобы в Белгородской области и Яковлевском городском округе "ПВО" сбили 3 БПЛА самолетного типа.

"Информацию о ситуации предоставляют оперативные службы", – сообщили представители "власти".

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Напомним, что ранее в Курске и Белгороде расцвел громкий "хлопок".

Добавим, что утром 4 октября россияне заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.