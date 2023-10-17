Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России сообщили о неизвестных беспилотниках

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России сообщили о неизвестных беспилотниках

Россию снова атаковали дроны / Фото: ТСН.ua

Тревожная ночь выдалась у россиян.

В ночь на 17 октября 2023 года Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщили местные власти.

В частности, якобы в Белгородской области и Яковлевском городском округе "ПВО" сбили 3 БПЛА самолетного типа.

"Информацию о ситуации предоставляют оперативные службы", – сообщили представители "власти".

Напомним, что ранее в Курске и Белгороде расцвел громкий "хлопок".

Добавим, что утром 4 октября россияне заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
82
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация