Дубль Роналду помог Португалии одержать сокрушительную победу в отборе на Евро-2024 (видео)

Сборная Португалии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 на выезде разбила команду Боснии и Герцеговины – 0:5 .

Все пять голов португальцы забили еще в первом тайме. Дубль оформил Криштиану Роналду – на пятой минуте форвард саудовского "Аль-Насра" открыл счет, реализовав пенальти, а на 20-й минуте уже с игры удвоил преимущество своей сборной.

Затем по голу забили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Фелиш. После перерыва счет на табло не изменился.

Обзор матча

Для Португалии, которая еще по итогам прошлого тура вышла в финальный турнир Евро-2024, это восьмая победа подряд в нынешнем отборе. Подопечные Роберто Мартинеса с 24 очками лидируют в группе J. Босния и Герцеговина (9 баллов) занимает пятую позицию.

В следующем туре квалификации на континентальное первенство 16 ноября Португалия сыграет с Лихтенштейном, а Босния и Герцеговина будет противостоять Люксембургу.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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