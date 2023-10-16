В России впервые публично признали, откуда получают беспилотники

Однако в РФ утверждают, что они хотят развивать и собственную ресурсную базу.

Практически все импортные беспилотники, которыми на сегодняшний день владеет Россия, были поставлены в страну-агрессорку из Китая.

Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но нужно развивать собственную ресурсную базу и деньги, необходимые выделенные”, — заявил российский министр.

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такова, чтобы 41% всех беспилотников до 2025 года были с маркой "Сделано в России", — объявил Силуанов.

Напомним, китайские компании поставляют в Россию вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и металлы, используемые в оборонной промышленности. Подробнее – в материале.

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