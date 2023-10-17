В Херсоне раздались взрывы

Официальной информации о взрывах нет.

Утром вторника, 17 октября, в Херсоне прогремели взрывы. Воздушной тревоги у области нет.

О взрывах сообщают мониторинговые телеграммы-каналы и местные СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении медиа.

Официальной информации о взрывах ни от ОВА, ни от МВА нет.

К слову, в Херсонской МВА сообщили, что за прошедшие сутки шесть раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 31 снаряд.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги ночью 17 октября СМИ сообщили, что в Одессе раздались взрывы. Ночью Одесскую область атаковали вражеские дроны.

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