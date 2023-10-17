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У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Херсоні пролунали вибухи

Вибух. / Фото: Національна поліція України

Офіційної інформації про вибухи немає.

Зранку вівторка, 17 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряної тривоги в області немає.

Про вибухи повідомляють моніторингові Телеграм-канали та місцеві ЗМІ.

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Офіційної інформації про вибухи ні від ОВА, ні від МВА немає.

До слова, у Херсонській МВА повідомили, що за минулу добу шість разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 31 снаряд.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги вночі 17 жовтня ЗМІ повідомили, що в Одесі пролунали вибухи. Вночі Одеську область атакували ворожі дрони.

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