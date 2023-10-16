У Росії вперше публічно визнали, звідки отримують безпілотники

Однак в РФ стверджують, що хочуть розвивати і власну ресурсну базу.

Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, були поставлені в країну-агресорку із Китаю.

Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова.

Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.

“Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені”, — заявив російський міністр.

Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.

“Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою “Зроблено в Росії”, — оголосив Силуанов.

Нагадаємо, китайські компанії постачають до Росії гелікоптери, безпілотники, оптичні приціли та метали, які використовуються в оборонній промисловості. Детальніше — в матеріалі.

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