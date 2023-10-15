В ночь на 15 октября 2023 года громко было в Курской и Белгородской областях России.

Мощные звуки взрывов местные «власти» объяснили «работой ПВО». Местных жителей призывали сохранять спокойствие.

«Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112», — отметили представители власти.

Также ей вновь видится, мол, накануне над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины

«Падение обломков зафиксировано в черте города и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», – сообщил «губернатор».

Но местных жителей это не успокоило, потому что над Курской областью по-прежнему было громко.

"Сохраняйте спокойствие. Мы россияне! С нами Бог!», — прибег к «скрепам» представитель «власти».

Также было громко и в Белгороде. Местные несколько раз пожаловались на звуки взрыва ночью.

К слову, утром 4 октября россияне заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.