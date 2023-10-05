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Атака беспилотников по Курской области РФ: СМИ узнали, кто может за этим стоять

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Атака беспилотников по Курской области РФ: СМИ узнали, кто может за этим стоять

Иллюстративный / Фото: Минобороны Украины

Украинские спецслужбы отмечают, что оккупанты "начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев" блекаутов.

Дроны Службы безопасности Украины в четверг, 5 октября, нанесли удар по важным военным объектам ВС РФ в Курской области, в результате чего произошел очередной блекаут в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщили источники в СБУ в одном из украинских СМИ.

"Российские военные объекты были подключены к электроподстанции в н.п. Суджа, Любимовка и Глушкове Курской области, и именно ее атаковали дронами СБУ", — отметили источники в украинской спецслужбе.

Там добавили, что этот блекаут в России прошел в рамках "подготовки" оккупантов к осенне-зимнему периоду.

"Как следствие — российские военные начинают активно перенимать опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября в России заявили об атаке "украинских беспилотников" по объекту инфраструктуры, из-за чего в ряде населенных пунктов исчез свет.

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Дата публикации
Просмотры
262
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