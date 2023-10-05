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В Курской области – блэкаут после "визита" дронов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Курской области – блэкаут после "визита" дронов

Фонарь

Местные власти утверждают об атаке по объектам инфраструктуры.

Власти Курской области заявили об атаке по объекту инфраструктуры в ночь на 5 октября якобы украинскими беспилотниками.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Губернатор Курской области утверждает, что ночью "украинскими беспилотниками" были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

"Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже начали возобновление электроснабжение", – говорится в заявлении Старовойта.

К слову, утром 4 октября россияне заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.

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Дата публикации
Просмотры
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