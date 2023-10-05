У Курській області – блекаут після "візиту" дронів

Місцева влада стверджує про атаку по об'єктах інфраструктури.
Влада Курської області заявила про атаку по об’єкту інфраструктури в ніч проти 5 жовтня начебто українськими безпілотниками.
Про це повідомив губернатор Роман Старовойт.
Губернатор Курської області стверджує, що вночі "українськими безпілотниками" були атаковані об'єкти інфраструктури у Суджанському, Коренівському, Глушківському районах.
"Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання", – йдеться в заяві Старовойта.
До слова, вранці 4 жовтня росіяни заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.
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