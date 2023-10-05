У Миргороді пролунали вибухи — ЗМІ

Під час повітряної тривоги на Полтавщині у місті Миргород пролунав вибух.

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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих мешканців.

"У Миргороді чутно звуки вибуху", - йдеться в повідомленні.

На території Полтавщини продовжує діяти повітряна тривога.

Зазначимо, що у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі дрони.

Крім того, ми раніше інформували, що українські прикордонники наловили ворожих дронів маскувальною сіткою.

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