Україною шириться повітряна тривога через ударні БпЛА

Російські загарбники запустили три групи безпілотників.
У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА російськими загарбниками.
Про це у Telegram інформують Повітряні сили.
Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській, Черкаські та Полтавські областях тривогу оголошено у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.
Моніторингові канали повідомляють, що перша група БпЛА рухається в акваторії Чорного моря виконують рух вздовж Одеси. Друга група прямує в сторону Кропивницького, а третя через Миколаївщину в сторону Дніпровщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі дрони.
Крім того, ми раніше інформували, що українські прикордонники наловили ворожих дронів маскувальною сіткою.
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