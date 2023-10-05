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Україною шириться повітряна тривога через ударні БпЛА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україною шириться повітряна тривога через ударні БпЛА

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

Російські загарбники запустили три групи безпілотників.

У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА російськими загарбниками.

Про це у Telegram інформують Повітряні сили.

Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській, Черкаські та Полтавські областях тривогу оголошено у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.

Моніторингові канали повідомляють, що перша група БпЛА рухається в акваторії Чорного моря виконують рух вздовж Одеси. Друга група прямує в сторону Кропивницького, а третя через Миколаївщину в сторону Дніпровщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Повітряних силах показали, як вночі збивали ворожі дрони.

Крім того, ми раніше інформували, що українські прикордонники наловили ворожих дронів маскувальною сіткою.

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Дата публікації
Перегляди
1170
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