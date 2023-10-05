У Байдена заявили, що відмова від підтримки України було б великою помилкою

В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена впевнені, що великою помилкою буде відмова допомагати Україні у її протистоянні з російськими агресорами.

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Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Для нас було б великою помилкою відвернутися (від допомоги Україні – ред.), від того, що хоробрий народ України робить щодня впродовж понад року", - сказала речниця президента США, пославшись на заяви Байдена.

Вона заявила, що саме тому влада США продовжує підтримувати широкі зобов’язання щодо підтримки України.

"Ми спостерігаємо це як у Палаті представників, так і в Сенаті, як з боку республіканців, так і демократів", - указала Жан-П’єр.

Крім того, речниця Білого дому зазначила, що президент Джо Байден впевнений, що в цьому питанні нічого не змінилося, така підтримка існує, і її потрібно продовжувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України.

Крім того, ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников розповів, які насправді наслідки це матиме для України.

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