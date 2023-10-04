США готуються до тривалого стратегічного протистояння з РФ

Сполучені Штати Америки готуються до тривалого стратегічного протистояння з країною-агресоркою РФ.

Відповідну заяву зробив радник з національної безпеки віцепрезидента США Філіп Гордон на Варшавському безпековому форумі.

"Ми змушені, – сказав він. – Хоча явно не ми зробили цей вибір першими… Реальність така, що протягом деякого часу ми, ймовірно, матимемо справу з Росією як із противником", - наголосив він.

Гордон зауважив, що "завершальна фаза боротьби залежить від українців".

"Вони самі вирішуватимуть, як усе обернеться. Ми залишаємося абсолютно чітко відданими суверенній демократичній Україні, яка контролює всю свою територію, і Росія повинна забиратися з неї геть", – зазначив він.

Крім того радник каже, що США повинні надати Україні все необхідне "для досягнення фіналу, який вона вважає за потрібне мати"

"Це те, що ми робимо і продовжуватимемо робити", – додав він.

Тріщина у підтримці України

Що важливо, на думку Гордона, попри складні внутрішньополітичні процеси у США, "у Конгресі зберігається цілковита двопартійна підтримка допомоги Україні".

"Я очікую, що вона триватиме й надалі. Гадаю, американська громадськість теж розуміє, що це стратегічне питання… У наших стратегічних інтересах продовжувати підтримувати Україну", - мовиться у повідомленні.

Тим часом російський диктатор Путін робить ставку на затягування війни, аби Захід втомився і мав розбіжності щодо підтримки України.

"Я б закликав Польщу, як і всіх наших друзів у Європі, і, чесно кажучи, моїх колег дома, включаючи Конгрес, – ми повинні залишатися разом у цьому питанні й виступати єдиним фронтом", – наголосив Гордон.

Стратегія Путіна приречена на поразку, оскільки щонайменше півсотні країн входять до міжнародної коаліції, що підтримує Україну, зазначив він.

Відставка спікера Палати представників

Відставка республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників може сигналізувати про зміни в Палаті представників США щодо політики допомоги Україні.

На противагу цьому, у Білому домі сподіваються, що парламент ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників.

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