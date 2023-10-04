США готовятся к длительному стратегическому противостоянию с РФ

Несмотря на это, завершающая фаза войны зависит от украинцев.

Соединенные Штаты Америки готовятся к длительному стратегическому противостоянию со страной-агрессорой РФ.

Соответствующее заявление сделал советник по национальной безопасности вице-президента США Филипп Гордон на Варшавском форуме безопасности.

"Мы вынуждены, – сказал он. – Хотя явно не мы сделали этот выбор первыми… Реальность такова, что в течение некоторого времени мы, вероятно, будем иметь дело с Россией как с противником", — подчеркнул он.

Гордон отметил, что "завершающая фаза борьбы зависит от украинцев".

"Они сами будут решать, как все обернется. Мы остаемся абсолютно четко преданными суверенной демократической Украине, которая контролирует всю свою территорию, и Россия должна убираться из нее вон", – отметил он.

Кроме того, советник говорит, что США должны предоставить Украине все необходимое "для достижения финала, который она считает нужным иметь"

"Это то, что мы делаем и будем делать", — добавил он.

Трещина в поддержке Украины

Что важно, по мнению Гордона, вопреки сложным внутриполитическим процессам в США, "в Конгрессе сохраняется полная двухпартийная поддержка помощи Украине".

"Я ожидаю, что она будет продолжаться. Думаю, американская общественность тоже понимает, что это стратегический вопрос… В наших стратегических интересах продолжать поддерживать Украину", — говорится в сообщении.

Между тем, российский диктатор Путин делает ставку на затягивание войны, чтобы Запад устал и имел разногласия по поддержке Украины.

"Я бы призвал Польшу, как и всех наших друзей в Европе, и, честно говоря, моих коллег на дому, включая Конгресс, – мы должны оставаться вместе в этом вопросе и выступать единым фронтом", – подчеркнул Гордон.

Стратегия Путина обречена на поражение, поскольку, по меньшей мере, полсотни стран входят в международную коалицию, поддерживающую Украину, отметил он.

Отставка спикера Палаты представителей

Отставка республиканца Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей может сигнализировать об изменениях в Палате представителей США по поводу политики помощи Украине.

В противоположность этому, в Белом доме надеются, что парламент примет необходимое законодательство даже при замене спикера в Палате представителей.

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