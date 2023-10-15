У Курську та Бєлгороді розквітла гучна "бавовна"

У ніч проти 15 жовтня 2023 року гучно було у Курській та Бєлгородській областях Росії.

Потужні звуки вибухів місцева «влада» пояснила «роботою ППО». Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

«Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближуйтесь до них! Повідомити про знахідку можна за телефоном 112», - зауважили представники «влади».

Також їй знову ввижається, мовляв, напередодні над Курськом та Курським районом збито 12 безпілотників, запущених з боку України

«Падіння уламків зафіксовано в межах міста і селі Зоріно. Ніхто з мешканців не постраждав», - повідомив «губернатор».

Але місцевих жителів це не заспокоїло, бо над Курською областю, як і раніше, було голосно.

«Зберігайте спокій. Ми росіяни! З нами Бог!», - вдався до «скрепів» представник «влади».

Також гучно було і в Бєлгороді. Місцеві кілька разів поскаржилися на звуки вибухів вночі.

До слова, вранці 4 жовтня росіяни заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.