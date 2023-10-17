У Росії повідомили про невідомі безпілотники

У ніч проти 17 жовтня 2023 року Росію вчергове атакували невідомі безпілотники.

Про це повідомила місцева влада.

Зокрема, нібито у Бєлгородській області та Яковлівському міському окрузі "ППО" збили 3 БПЛА літакового типу.

"Інформацію про ситуацію надають оперативні служби", - повідомили представники "влади".

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Нагадаємо, що раніше у Курську та Бєлгороді розквітла гучна "бавовна".

Додамо, що вранці 4 жовтня росіяни заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.