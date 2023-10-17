У Росії повідомили про невідомі безпілотники

Тривожна ніч видалася у росіян.
У ніч проти 17 жовтня 2023 року Росію вчергове атакували невідомі безпілотники.
Про це повідомила місцева влада.
Зокрема, нібито у Бєлгородській області та Яковлівському міському окрузі "ППО" збили 3 БПЛА літакового типу.
"Інформацію про ситуацію надають оперативні служби", - повідомили представники "влади".
Нагадаємо, що раніше у Курську та Бєлгороді розквітла гучна "бавовна".
Додамо, що вранці 4 жовтня росіяни заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.
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