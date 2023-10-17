Байден посетит Израиль – Блинкен

Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен рано утром в Израиле.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен объявил о визите в конце более чем семичасовой встречи с военным кабинетом Израиля. Последняя остановка госсекретаря в Израиле является частью его бурного тура по семи странам Ближнего Востока, поскольку Израиль, кажется, готов к наземному вторжению в Газу, а конфликт грозит перекинуться на другие части региона.

Во время своего визита в Израиль Байден «услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе способом, который не принесет пользы ХАМАС», — сказал он. Блинкен.

Ранее Джо Байден заявил, что террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако Израиль должен сохранить Палестинское государство. Кроме того, Джо Байден сообщил, какое оружие его страна предоставит Израилю.

А российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы в США "готовятся к войне" с Россией и Китаем.

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