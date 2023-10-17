ХАМАС оприлюднив відео з 21-річною заручницею

ХАМАС оприлюднив відео 21-річної жінки, яка, як стверджує, є заручницею.

ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у секторі Газа.

Про це пише CNN.

На відео 21-річна Мія Шем каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази.

Представник родини Шем повідомив CNN, що вони схвалили публікацію та трансляцію відео.

Це перше відео ХАМАС із заручниками, утримуваними в Газі. Ізраїльська влада заявила, що, на їхню думку, у Газі утримують 199 осіб, тоді як представник ХАМАС заявив? що щонайменше від 200 до 250 полонених утримуються по всій смузі.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила родину Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує з ними зв’язок.

Крім того, вони заявили, що використовують «усі розвіддані та оперативні засоби для повернення викрадених» і що «ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та люди похилого віку».

Представник «Бригад Аль-Касам», гілки бойовиків ХАМАС, раніше заявив, що група «віддана» захисту заручників і що вона звільнить заручників з іноземним громадянством, коли «виникне така можливість на місці».

Мати Шем, Керен Шем, сказала, що сподівалася, що її дочка жива, перш ніж побачити відео.

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«Моя принцеса, моя дитина, жива, — сказала вона ізраїльському каналу 12. — Я нічого не знала і сподівалася, що вона жива».

«Я бачила, що вона пережила щось на кшталт операції, що їй боляче, вона налякана, але, слава Богу, вона стабільна», — сказала Керен Шем, маючи на увазі травму руки своєї доньки та лікування, показане на відео, оприлюдненому ХАМАСом.

Керен Шем сказала, що почала вірити, що її доньку викрали 7 жовтня після того, як почали поширюватися відомості про напади ХАМАС, зазначивши, що її родина робила «все самотужки», щоб працювати над поверненням доньки.

Нагадаємо, за даними ЦАХАЛу, ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази 126 ізраїльських заручників.

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