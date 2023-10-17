Будет ли "газовый блэкаут": в "Нафтогазе" дали ответ

Из-за потенциальных авиаударов России действительно могут начаться отключение газа в городах и регионах Украины следующей зимой 2023 – 2024 года. Не принимать во внимание такой сценарий нельзя.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к "газовому блэкауту", — отметил Чернышев.

Глава правления "Нафтогаза Украины" напомнил, что в прошлом году уже были подобные инциденты. По его словам, работникам компании приходилось под обстрелами чинить оборудование, чтобы обеспечить газом 200 тысяч абонентов Донецкой области.

Однако, несмотря на риски, компания подготовилась к зиме и будет продолжать снабжать украинцев голубым топливом.

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua заявил, что у врага есть немалый запас ракет. Именно в ближайшее время враг будет использовать их для нанесения ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. В прошлом году оккупанты действовали так же.

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