Прогноз на 19 жовтня: місцями в Україні дощитиме, але буде тепло

Місцями - туман.
У четвер, 19 жовтня, на більшій території України опадів не буде. Температура повітря коливатиметься у межах +9-18°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде мінлива хмарність. Вночі на північному сході, а вдень на заході країни місцями невеликий дощ. На решті території України - без опадів. Крім того, західних областях вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі становитиме 0-5° тепла. Вдень повітря прогріється до +9-14°. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть вночі +3-8°, а вдень +13-18°.
Погода в Києві
На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі становитиме 0-5° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9-14°. У Києві вночі буде +2-4°, а вдень - 11-13° тепла.
Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко вразила прогнозом до кінця тижня. Так, вже 21 жовтня в деяких областях ймовірний мокрий сніг.