Вибухи в Україні та простести в Капітолії: головні новини ночі 19 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 19 жовтня 2023 року:
- У Миколаєві пролунало два вибухи Читати далі –>
- У Херсоні прозвучали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Протестувальники увірвалися до Палати представників США, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю Читати далі –>
- Поліція заарештувала понад 300 осіб після акцій протесту на Капітолійському пагорбі Читати далі –>
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