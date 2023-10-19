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Вибухи в Україні та простести в Капітолії: головні новини ночі 19 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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281
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в Україні та простести в Капітолії: головні новини ночі 19 жовтня 2023 року

У США влаштували акцію протесту поблизу Капітолію / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 19 жовтня 2023 року:

  • У Миколаєві пролунало два вибухи Читати далі –>
  • У Херсоні прозвучали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • У Кривому Розі пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Протестувальники увірвалися до Палати представників США, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю Читати далі –>
  • Поліція заарештувала понад 300 осіб після акцій протесту на Капітолійському пагорбі Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
281
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