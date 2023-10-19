Триває неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 19 жовтня 2023 року у Миколаєві пролунало два вибухи.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Зараз розберемось", - додав він у повідомленні у соціальних мережах.
"Миколаїв - 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам", - додав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.
Тому у Миколаївській області оголошена повітряна тривога.
Читайте також: