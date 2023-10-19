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У Миколаєві пролунало два вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
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У Миколаєві пролунало два вибухи

Перебувайте в укриттях / Фото: Pexels

Триває неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 19 жовтня 2023 року у Миколаєві пролунало два вибухи.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Зараз розберемось", - додав він у повідомленні у соціальних мережах. 

"Миколаїв - 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам", - додав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей. 

Тому у Миколаївській області оголошена повітряна тривога

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Перегляди
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