У ніч проти 19 жовтня 2023 року у Миколаєві пролунало два вибухи.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зараз розберемось", - додав він у повідомленні у соціальних мережах.

"Миколаїв - 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам", - додав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

Тому у Миколаївській області оголошена повітряна тривога.

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