В Николаеве раздались два взрыва

Идет беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 19 октября 2023 года в Николаеве произошли два взрыва.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сейчас разберемся", – добавил он в сообщении в социальных сетях.
"Николаев — 2 взрыва! Выясняем. Официальную информацию предоставим", — добавил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.
Поэтому в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
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