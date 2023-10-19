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В Николаеве раздались два взрыва

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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В Николаеве раздались два взрыва

Находитесь в укрытиях / Фото: Pexels

Идет беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 19 октября 2023 года в Николаеве произошли два взрыва.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сейчас разберемся", – добавил он в сообщении в социальных сетях.

"Николаев — 2 взрыва! Выясняем. Официальную информацию предоставим", — добавил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

Поэтому в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
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378
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