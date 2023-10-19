Поліція заарештувала понад 300 осіб після акцій протесту на Капітолійському пагорбі 

Понад 300 осіб заарештовано після зібрання в Капітолійському комплексі на знак протесту проти війни Ізраїлю та ХАМАС

Масштабна демонстрація на Капітолійському пагорбі відбулася після аналогічної події в Білому домі. Про це повідомив речник поліції Капітолія.

За словами речника, більшість з них були заарештовані за проникнення і протести в Капітолії, - пише ABC News.

Перед арештами сотні людей зібралися в комплексі Капітолія США та біля нього, закликаючи припинити конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

Деякі з демонстрантів, організовані лівою єврейською групою, потім увійшли в офісну будівлю Cannon House через різні точки входу та зібралися в ротонді, сказав речник поліції.

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Масштабна демонстрація сталася після подібної події в Білому домі на початку цього тижня, яка також призвела до десятків арештів.

За словами речника поліції, протестувальники, як і решта людей, можуть легально потрапити до Капітолійського комплексу та отримати проблемами лише тоді, коли вони спричинять заворушення.

Згідно з джерелами в правоохоронних органах, для допомоги в комплексі були викликані поліцейські департаменти з прилеглих районів, включаючи столичну поліцію Вашингтона та офіцерів Вірджинії.

Деякі законодавці, які мають офіси в офісній будівлі Cannon House, докоряли демонстрантам.

Нагадаємо, 12 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль. Візити американських політиків відбуваються на тлі нападу ХАМАСу на країну.

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