В Херсоне россияне ударили по детской больнице

Обошлось без жертв и пострадавших.
Российские войска нанесли удар по детской больнице в Херсоне.
Об этом сообщает областная военная администрация.
"Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Было попадание в детскую больницу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
В ОВА уточняют, что из-за ситуации безопасности корпус не работал, поэтому врачей и пациентов в здании не было.
Глава Херсонской городской военной администрации (МВА) Роман Мрочко уточнил, что одно из отделений медучреждения повреждено в Днепровском районе.
Что известно об обстрелах Херсонщины за минувшие сутки
Ночью, 12 октября, оккупанты традиционно обстреливали Херсонщину — есть погибшие и травмированные.
Среди пострадавших есть ребенок, сообщает Херсонская областная прокуратура.
Местный житель погиб в селе Чернобаевка. В пгт Белозерка оккупанты попали по частному дому. Осколочные ранения получил мужчина и несовершеннолетняя девочка. Им была оказана медицинская помощь на месте.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.
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