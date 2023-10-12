В Херсоне россияне ударили по детской больнице

Обошлось без жертв и пострадавших.

Российские войска нанесли удар по детской больнице в Херсоне.

Об этом сообщает областная военная администрация.

"Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Было попадание в детскую больницу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

В ОВА уточняют, что из-за ситуации безопасности корпус не работал, поэтому врачей и пациентов в здании не было.

Глава Херсонской городской военной администрации (МВА) Роман Мрочко уточнил, что одно из отделений медучреждения повреждено в Днепровском районе.

Что известно об обстрелах Херсонщины за минувшие сутки

Ночью, 12 октября, оккупанты традиционно обстреливали Херсонщину — есть погибшие и травмированные.

Среди пострадавших есть ребенок, сообщает Херсонская областная прокуратура.

Местный житель погиб в селе Чернобаевка. В пгт Белозерка оккупанты попали по частному дому. Осколочные ранения получил мужчина и несовершеннолетняя девочка. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

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