Что происходит возле "горячего" Роботино: отчет генерала Тарнавского (карта)

На Таврическом направлении уничтожен вражеский самолет.
Украинские Силы обороны продолжают контрнаступление и имеют частичный успех к югу от Роботино.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, на Таврическом направлении уничтожен вражеский самолет.
"Также воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление — имеют частичный успех к югу от Роботино", — отметил Тарнавский.
Всего враг нанес 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провел 33 боевых столкновения, кроме того совершил 799 артобстрелов.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии на этом наппавлении в течение суток выполнили 1412 огневых задач. Общие потери врага составили 288 человек. Три оккупанта попали в плен.
Уничтожены 16 единиц российской военной техники. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов окупантов.
Ранее военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил, как ВСУ могут использовать попытки россиян захватить Авдеевку.
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