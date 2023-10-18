Что происходит возле "горячего" Роботино: отчет генерала Тарнавского (карта)

Украинские Силы обороны продолжают контрнаступление и имеют частичный успех к югу от Роботино.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, на Таврическом направлении уничтожен вражеский самолет.

"Также воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление — имеют частичный успех к югу от Роботино", — отметил Тарнавский.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Всего враг нанес 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провел 33 боевых столкновения, кроме того совершил 799 артобстрелов.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии на этом наппавлении в течение суток выполнили 1412 огневых задач. Общие потери врага составили 288 человек. Три оккупанта попали в плен.

Уничтожены 16 единиц российской военной техники. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов окупантов.

Ранее военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил, как ВСУ могут использовать попытки россиян захватить Авдеевку.

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