В Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы — ОВА

Все экстерные службы работают на месте происшествия, подробностей о разрушениях или пострадавших пока нет.

Вечером в среду, 18 октября, в городе Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, все экстерные службы работают на месте происшествия. подробностей о предполагаемых разрушениях или пострадавших он не сообщил.

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Глава Днепропетровской ОВА также призвал соблюдать информационную гигиену, то есть не сообщать о местах вероятных попаданий или работе украинской ПВО.

Ранее в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения российскими агрессорами авиационного вооружения в прифронтовых районах.

Напомним, утром 18 октября ракетный удар российских террористов унес жизнь 31-летней жительницы Днепропетровщины, которая была в доме вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

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