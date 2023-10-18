В Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы — ОВА

Все экстерные службы работают на месте происшествия, подробностей о разрушениях или пострадавших пока нет.
Вечером в среду, 18 октября, в городе Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, все экстерные службы работают на месте происшествия. подробностей о предполагаемых разрушениях или пострадавших он не сообщил.
Глава Днепропетровской ОВА также призвал соблюдать информационную гигиену, то есть не сообщать о местах вероятных попаданий или работе украинской ПВО.
Ранее в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения российскими агрессорами авиационного вооружения в прифронтовых районах.
Напомним, утром 18 октября ракетный удар российских террористов унес жизнь 31-летней жительницы Днепропетровщины, которая была в доме вместе с двумя несовершеннолетними детьми.
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