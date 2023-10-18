В Харькове раздаются взрывы: РФ атаковала город

Произошли попадания в одном из районов Харькова.

В Харькове в среду, 18 октября, раздались взрывы. Российская оккупационная армия обстреливает город во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении главы ОВА.

Тем временем мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, "прилет" произошел в Индустриальном районе.

"Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения", — проинформировал мэр.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 11.47. Впоследствии взрывы в городе начали информировать мониторинговые каналы и местные медиа, а также полиция.

Отметим, что воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей. Кроме Харьковщины "покраснели" Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Как сообщалось, 18 октября в Днепре прогремели мощные взрывы. Оккупанты нанесли удар по частному сектору — по поселку Обуховка. Погибла 31-летняя женщина.

Кроме того,в Запорожье раздавались взрывы. Официальной информации нет.

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