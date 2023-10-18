В Запорожье раздаются взрывы

Перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

В Запорожье прогремели взрывы утром 18 октября во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители и паблики.

"В Запорожье слышали отдаленный взрыв. Как полагают, это из пригорода", – сообщается в Сети.

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Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для восточных и юго-восточных областей Украины.

Напомним, в ночь на 18 октября россияне устроили ракетную атаку по Запорожью: враг выпустил шесть ракет и попал в жилой многоквартирный дом. В результате удара погибли два человека, еще четверо пострадали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной обстрел Запорожья: количество погибших и раненых возросло!

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