Премьер Британии Риши Сунак прибыл в Израиль.

Также политик посетит другие страны региона.

В четверг, 19 октября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Его визит анонсировали накануне поздно вечером.

Об этом сообщает BBC.

Визит продлится два дня. У Сунака запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Исааком Херцогом.

Также Сунак посетит другие страны региона.

Gремьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. / Фото: Associated Press

"Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а, начиная с ужасного теракта, совершенного ХАМАС, утрачено уже слишком много жизней", — говорится в заявлении Сунака, обнародованном перед визитом.

Глава британского правительства также прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли. По его словам, атака должна стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта.

Напомним, 18 октября в Израиль с визитом прибыл президент США Джо Байден. Своим визитом глава Белого дома стремится продемонстрировать жесткую поддержку Израилю в его усилиях по уничтожению ХАМАС.

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