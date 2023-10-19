Прем'єр Британії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю

Також політик відвідає інші країни регіону.

У четвер, 19 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю. Його візит анонсували напередодні пізно ввечері.

Про це повідомляє ВВС.

Візит триватиме два дні. У Сунака запланована зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом країни Ісааком Херцогом.

Також Сунак відвідає інші країни регіону.

Gрем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю. / Фото: Associated Press

"Смерть кожного мирного громадянина - це трагедія, а, починаючи з жахливого теракту, скоєного ХАМАС, згублено вже занадто багато життів", - йдеться у заяві Сунака, яку було оприлюднено перед візитом.

Очільник британського уряду також прокоментував удар по лікарні Аль-Ахлі. З його слів, атака має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб разом уникнути небезпечної ескалації конфлікту.

Нагадаємо, 18 жовтня до Ізраїлю з візитом прибув президент США Джо Байден. Своїм візитом очільник Білого дому прагне продемонструвати тверду підтримку Ізраїлю в його зусиллях зі знищення ХАМАС.

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