Как прошла ночь в регионах Украины: ситуация на утро

Ночь, 19 октября, в большинстве областей Украины прошла с обстрелами. Россияне атаковали города дронами и ракетами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 10 обстрелов (94 взрыва). Враг обстреливал Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы по артиллерии, минометам, АГС. Зафиксирован сброс фугасов с беспилотников (Семеновская громада Новгород-Северский район).

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью произошло попадание БПЛА типа "Shahed" по объекту инфраструктуры в г. Сумы. Предварительно – без жертв. Данные о последствиях уточняются.

Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская громады.

Запорожская область: оккупанты нанесли 123 удара по 21 населенному пункту области.

Военнослужащие РФ совершили ракетный удар по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебном, Малиновке, Малой Токмачке, Роботине и Затишье, 3 РСЗО-обстрелы Малиновки и Малиновки и Малиновки

Поступило 92 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектах инфраструктуры. Без пострадавших.

Днепропетровщина: ночью агрессор продолжил бить по Никопольщине. Дважды попал по Марганецкой громаде и еще раз – по Мировской.

В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Под утро военные из ПВК "Восход" сбили над Криворожским районом ракету.

Вчера утром россияне попали в частный сектор Обуховки Днепровского района. Погибла 31-летняя женщина. 4 человека ранены. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Один дом и хозяйственная постройка уничтожены полностью. В общей сложности поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.

Кроме атаки по Днепровскому району, вчера было 4 артобстрела Никополя. Пострадал 36-летний мужчина. Загорелась гостиница. Спасатели огонь потушили. Повреждены 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки.

Поздним вечером враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте. Люди не пострадали.

Харьковщина: вчера днем враг нанес ракетный удар по городу Харькову, предварительно ракетой "Искандер". Зафиксировано попадание на территории завода рядом с объектом критической инфраструктуры. Взрывной волной повреждены линии электросети. Отключен от электроснабжения с. Элитное и с. Кулиничи. Получила осколочное ранение женщина 67 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага.

Вчера днем враг из минометов обстрелял с. Одноробовка Богодуховского района, в результате чего поврежден 2-этажный многоквартирный дом, 2 частных дома и газовая труба. Обошлось без пострадавших.

Луганщина: недалеко от Надежды Силы обороны отбили более десяти атак врага. Снова пошли вперед россияне возле Макеевки, где до этого они на несколько дней остановились.

Оккупанты нанесли авиационных ударов по Невскому, Новолюбовке, Белогоровке.

В Невском взорвалась бомба КАБ-500, в результате чего разрушен жилой дом. Вторая – на окраине села.

Донетчина: за прошедшие сутки под огнем — 8 населенных пунктов: Авдеевка, Украинск, пгт Курдюмовка, пгт Нелиповка, с.Довгая Балка, с.Предтечино, с.Торское, с.Юрьевка

Повреждены 33 жилых дома (из них 8 — многоквартирные), здание дошкольного учреждения, здание музыкальной школы, админздание шахты "Украина", грузовой автомобиль, служебный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, мотоцикл, 2 ЛЭП, трансформатор, 2 хозяйственных сооружения, здание продуктового склада .

Николаевщина: вчера враг нанес ракетный удар по населенному пункту Степовской громады. Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

Этой ночью в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БпЛА типа "Shahed-136/131" возник пожар крыши одноэтажного не эксплуатируемого складского здания. Без пострадавших.

Ночью город Николаев получил ракетный удар, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Обошлось без пострадавших.

Вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера в течение дня под обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 105 обстрелов (580 снарядов), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (23 снаряда).

Россияне попали в районы 30 населенных пунктов области; территорию завода и парка в Херсоне.

69-летняя женщина, получившая травмы из-за вражеских обстрелов с. Благовещенское, скончалась в больнице.

Золотая Балка была снова под вражеским огнем. Оккупанты ударили по деревне из артиллерии. Зафиксировано 12 "прилетов". Ранение получила 78-летняя женщина. Она госпитализирована. В результате ударов повреждены частные дома.

В результате удара по микрорайону Остров города Херсона пострадали двое мужчин - 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Еще один "прилет" – по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель.

За сутки в Херсонской области 2 человека погибли, еще 4 получили ранения.

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