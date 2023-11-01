В Україні дефіцит кадрів: бізнес погіршив ділові очікування

Український бізнес у жовтні погіршив індекс очікувань ділової активності нижче від нейтрального рівня (50 пунктів).

Про це повідомляє Нацбанк України із посиланням на результати щомісячного опитування підприємств.

"У жовтні бізнес стримано оцінив результати поточної діяльності своїх підприємств. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 49.6 (у вересні – 50.1)", – йдеться в заяві НБУ.

Економічну активність підприємств стримують:

значні безпекові ризики,

руйнування виробничих потужностей окремих підприємств,

логістичні обмеження експортерів,

звуження інвестиційного попиту,

відновлення зростання цін на пальне,

значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Наприклад, підприємства з будівельної сфери у жовтні очікують на погіршення результатів своєї діяльності. На це впливають такі негативні фактори:

нестача кваліфікованих кадрів,

очікування щодо зменшення обсягу будівництва,

песимістичні оцінки щодо доступності підрядників,

очікування щодо подальшого скорочення загальної чисельності працівників.

Підприємства промисловості теж не чекають на зміни результатів своєї діяльності. Серед негативних факторів – посилення очікувань щодо скорочення загальної чисельності працівників.

Найоптимістичніші серед інших секторів економіки – підприємства торгівлі. Свою ділову активність вони оцінюють позитивно завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільної робити енергосистеми та достатньої пропозиції товарів. Серед негативних факторів – песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників.

Негативно оцінили результати своєї діяльності підприємства сфери послуг. Серед негативних факторів:

негативні очікування щодо обсягу нових замовлень,

песимізм щодо загальної чисельності працівників.

Зауважимо: НБУ провів щомісячне опитування від 5 до 24 жовтня 2023 року серед 505 підприємств.

До слова, за даними НБУ, українці значно зменшили грошові перекази з-за кордону. Так, приватні перекази за січень-серпень 2023 року впали на 700 млн дол. або на 8%.

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