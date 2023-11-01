"Чорноморець" розтоптав "Зорю" та вийшов до півфіналу Кубка України (відео)

"Чорноморець" розгромив "Зорю" в домашньому матчі 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинок в Одесі завершився перемогою господарів поля з рахунком 4:1 .

Ще в першому таймі команда Романа Григорчука двічі забила у ворота луганського клубу. Дубль оформив Андрій Штогрин, відзначившись на 21-й і 33-й хвилинах.

Після перерви "моряки" довели справу до розгрому. На 58-й хвилині Олександр Васильєв відправив третій м'яч до сітки воріт луганців, а на 72-й хвилині Штогрин зробив хет-трик.

"Зоря" змогла відповісти лише голом престижу, який на 80-й хвилині забив Едуардо Герреро.

Огляд матчу

Таким чином, "Чорноморець" став другим півфіналістом національного кубка. Раніше до 1/2 фіналу турніру вийшов донецький "Шахтар", який здобув розгромну перемогу (3:0) над першоліговою "Вікторією" з міста Суми.

Решта матчів 1/4 фіналу Кубка України відбудуться у четвер, 2 листопада: "Полісся" – "Олександрія" та "Оболонь" – "Ворскла".

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

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