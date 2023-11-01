"Черноморец" растоптал "Зарю" и вышел в полуфинал Кубка Украины (видео)

"Черноморец" разгромил "Зарю" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Украины. Поединок в Одессе завершился победой хозяев поля со счетом 4:1 .

Еще в первом тайме команда Романа Григорчука дважды забила в ворота луганского клуба. Дубль оформил Андрей Штогрин, отличившись на 21-й и 33-й минутах.

После перерыва "моряки" довели дело до разгрома. На 58-й минуте Александр Васильев отправил третий мяч в сетку ворот луганцев, а на 72-й минуте Штогрин сделал хет-трик.

"Заря" смогла ответить лишь голом престижа, который на 80-й минуте забил Эдуардо Герреро.

Обзор матча

Таким образом "Черноморец" стал вторым полуфиналистом национального кубка. Ранее в 1/2 финала турнира вышел донецкий "Шахтер", который одержал разгромную победу (3:0) над перволиговой "Викторией" из города Сумы.

Остальные матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся в четверг, 2 ноября: "Полесье" – "Александрия" и "Оболонь" – "Ворскла".

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

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