Данілов пояснив тезу "воювати доведеться усім"

Останнім часом в інформаційному просторі активно шириться теза про те, що "воювати доведеться всім". Не дивно, бо ми живемо в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Данілов запевняє: навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя.

Уявлення про "окопи та першу лінію" дещо викривлене

Напередодні в Мережі активно обговорювали слова ексміністра оборони Британії Бена Воллеса у The Telegraph про середній вік бійців на фронті, який становить понад 40 років. Політик запропонував переоцінити масштаби мобілізації України. Коментуючи цей вислів, Данілов акцентував, що у нас мобілізація почалася 24 лютого 2022 року і жодного дня не припинялася. Ми цього не приховуємо, на відміну від Росії.

В цьому контексті питання вікового цензу треба правильно розглядати. Секретар РНБО каже, що сприйняття війни лише крізь призму окопів і першої лінії – це уявлення про минуле.

"Якщо у нас не буде сучасних засобів ураження, допомоги наших партнерів, то триматися лише коштом лінії фронту буде дуже-дуже складно. Тому ми отримуємо ATACMS, SCALP тощо, які в сучасній війні набагато ефективніші. Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки викривлене", – каже Данілов.

Сьогодні на розгляді перебуває закон, який знижує мобілізаційний вік від 27 до 25 років. Президент Володимир Зеленський не поспішає його підписувати, хоча Генштаб наполягає, що треба мати змогу мобілізувати більше людей. За словами Данілова, це дуже чутливе і складне питання, коли треба своїм рішенням взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають іти на фронт.

Наше завдання зараз, наголошує посадовець, – спробувати вирішити кілька проблем:

максимально посилити ППО для захисту населення та об'єктів критичної інфраструктури;

отримати сучасне озброєння F-16, яке допоможе захистити наших військових;

сучасні засоби ураження, тому що, наприклад, після перших випадків знищення військових гелікоптерів РФ вдвічі-втричі зменшилася кількість польотів.

Все вищезазначене, як відомо, – це життя наших хлопців і дівчат.

Не всі можуть навчитися вбивати

Як наголосив секретар РНБО, не можна стверджувати, що всі мають іти й воювати. Вбивати людей – це дуже складна річ. Звісно, є певні люди, які готові йти на це, і йдеться тут не про вік, а про внутрішній стан. Поряд із ними є люди, яких можна підготувати на найвищому рівні, але вони не підуть.

"У нас є спрощення у суспільства: якщо люди вирушили на навчання, отже, вони мають бути штурмовиками. В житті воно трохи по-іншому влаштоване. В кожного свій внутрішній світ. Господь так зробив, що у людини є страх. Але захищатися мають усі. Мати навички захисту, передусім – себе", – підсумував Олексій Данілов.

Раніше нардеп Роман Костенко пояснив, чи очікувати змін у мобілізації після слів Залужного про те, що Україна має збільшувати резерви і розширити категорію громадян, які можуть бути призвані по мобілізації.

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