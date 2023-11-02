Данилов объяснил тезис "воевать придется всем"

В последнее время в информационном пространстве активно распространяется тезис о том, что "воевать придется всем". Неудивительно, потому что мы живем в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию LIGA.net.

Данилов уверяет: даже когда произойдет фрагментация России, мы должны быть готовы. А фрагментация России произойдет обязательно при нашей жизни.

Представление об "окопах и первой линии" несколько искривлено

Накануне в Сети активно обсуждали слова экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса в The Telegraph о среднем возрасте бойцов на фронте более 40 лет. Политик предложил переоценить масштабы мобилизации Украины. Комментируя это высказывание, Данилов акцентировал, что у нас мобилизация началась 24 февраля 2022 года и ни дня не прекращалась. Мы этого не скрываем, в отличие от России.

В этом контексте вопрос возрастного ценза следует правильно рассматривать. Секретарь СНБО говорит, что восприятие войны через призму только окопов и первой линии – это представление о прошлом.

"Если у нас не будет современных средств поражения, помощи наших партнеров, то держаться только за счет линии фронта будет очень сложно. Поэтому мы получаем ATACMS, SCALP и т.д., которые в современной войне намного эффективнее. Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодыми – немножко искривленное", – говорит Данилов.

Сегодня на рассмотрении находится закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский не спешит его подписывать, хотя Генштаб настаивает, что нужно иметь возможность мобилизовать больше людей. По словам Данилова, это очень чувствительный и сложный вопрос, когда нужно своим решением принять ответственность за то, что люди помладше должны идти на фронт.

Наша задача сейчас, отмечает чиновник, попытаться решить несколько проблем:

максимально усилить ПВО для защиты населения и объектов критической инфраструктуры;

получить современное вооружение F-16, которое поможет защитить наших военных;

современные средства поражения, потому что, например, после первых случаев уничтожения военных вертолетов РФ в два-три раза уменьшилось количество полетов.

Все вышеперечисленное, как известно, – это жизнь наших парней и девушек.

Не все могут научиться убивать

Как подчеркнул секретарь СНБО, нельзя утверждать, что все должны идти и воевать. Убивать людей – это очень сложная вещь. Конечно, есть некоторые люди, которые готовы идти на это, и речь здесь не о возрасте, а о внутреннем состоянии. Рядом с ними есть люди, которых можно подготовить на самом высоком уровне, но они не пойдут.

"У нас есть упрощение у общества: если люди отправились на учения, значит, они должны быть штурмовиками. В жизни оно немного по-другому устроено. У каждого свой внутренний мир. Господь так сделал, что у человека есть страх. Но защищаться должны все. Иметь навыки защиты, прежде всего – себя", – подытожил Алексей Данилов.

Ранее нардеп Роман Костенко объяснил, ожидать ли изменений в мобилизации после слов Залужного о том, что Украина должна увеличивать резервы и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации.

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